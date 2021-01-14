Доктор Мясников: вряд ли COVID - дело рук природы

Знаменитый теледоктор Александр Мясников, как оказалось, всерьёз сомневается в том, что коронавирус возник "естественным путём".

Своими мыслями он поделился с подписчиками ТГ-канала.

По мнению врача, на искусственность коронавируса указывает непредсказуемость течения пандемии:

"… чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет согласно законам природы", — пишет Мясников.

из ТГ - канала Доктор Мясников

Ещё на один момент обратил внимание Мясников:

"Артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий. Это все, конечно фантазии, но терзают меня смутные сомнения".

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