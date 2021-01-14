Ризванов: пандемия закончится, а вирус останется с нами

Пандемия коронавируса в России может закончиться летом.

Так считает директор Центра точной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

По его словам, инфекции и смерти должны прекратиться, поскольку все больше и больше людей вырабатывают защитные антитела.

"Хотя конец широко распространенной инфекции может быть уже близок, обществу придется учиться жить с эволюционирующим вирусом в течение многих лет", — заявил учёный в интервью ТАСС.

"Есть сезонные болезни, которые обычно отмирают в конце весны и начале лета. Очень похоже на то, что COVID-19 станет еще одним из сезонных патогенов, вызывающих респираторные заболевания."