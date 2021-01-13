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Фастфуд приводит к быстрому старению мозга

Здоровье » Здоровье и профилактика

Американские специалисты из Университета Раша провели исследование, которое показало, что фаст-фуд приводит к ускорению старения мозга и сводит на нет эффект от употребления здоровых продуктов.

Фастфуд приводит к быстрому старению мозга

Учёные изучили данные 5 тыс. человек в возрасте старше 65 лет. Исследование длилось 20 лет. Участники эксперимента каждые три года заполняли анкету, в которой подробно расписывали свой рацион.

Все они должны были соблюдать средиземноморскую диету, в которой большое количество свежей рыбы, овощей, фруктов, орехов, семян и цельнозерновых продуктов. Также эта диета предполагает ограничение количества употребляемого молока и обработанных продуктов.

В результате оказалось, что у участников, которые строго придерживались диеты, замедлилось старение мозга, даже отмечалось улучшение его работы.

У людей, которые употребляли фастфуд, или питались продуктами "западной" диеты, не было выявлено такого эффекта.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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