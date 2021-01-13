Врач назвал признаки перенесённого коронавируса

Многие люди переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. О том, как определить, что человек уже переболел COVID-19, рассказал британский врач Дэн Банстоун.

До 20% людей переносят коронавирус в лёгкой форме. У них могут возникать незначительные недомогания, на которые они не обращают внимания.

По словам Банстоун, на коронавирус могут указывать ощущение усталости, снижение физического тонуса, ноющая боль в мышцах или суставах.

Также врач отметил, что у пациентов, заражённых коронавирусом, возникает ощущение, что с ними "что-то не так".

В случае если такие ощущения сохраняются в течение длительного времени, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания.