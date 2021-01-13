Россиян, которые в силу профессиональной деятельности, часто контактируют с людьми, нужно обязать делать прививку от COVID-19, заявил в интервью РИА "Новости" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с инициативой ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей некоторых профессий, в частности, речь шла о сотрудниках, которые осуществляют уход за больными и пожилыми людьми.
"У нас такое есть в контрактах определённых специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал", — рассказал Жемчугов.
В качестве примера он привёл прививку от гриппа, которую по контракту обязаны делать врачи и учителя.
"Я считаю, почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень — Прим. ред.), он такой же тяжелый, как грипп", — отметил Жемчугов. Распространить эту норму, по мнению эксперта, можно было бы на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.