Иммунолог назвал группы россиян, которых нужно прививать от COVID-19

Россиян, которые в силу профессиональной деятельности, часто контактируют с людьми, нужно обязать делать прививку от COVID-19, заявил в интервью РИА "Новости" врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с инициативой ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для представителей некоторых профессий, в частности, речь шла о сотрудниках, которые осуществляют уход за больными и пожилыми людьми.

"У нас такое есть в контрактах определённых специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал", — рассказал Жемчугов.

В качестве примера он привёл прививку от гриппа, которую по контракту обязаны делать врачи и учителя.