Врач назвал два лекарства, которые противопоказаны при COVID-19

При лечении коронавируса нельзя применять препараты от диареи, содержащие лоперамид, так как они замедляют работу кишечника и препятствуют очищению организма от бактерий, утверждает американский врач Джошуа Шаффцин.

Он рекомендует пить больше воды и не мешать естественному процессу.

Кроме того, при COVID-19 противопоказаны противоотёчные препараты, в частности ингаляторы. Если у пациента нет астмы, приём этих лекарств больше навредит организму, чем поможет.

Любые препараты с содержанием фенилэфрина опасны для сердца.