При лечении коронавируса нельзя применять препараты от диареи, содержащие лоперамид, так как они замедляют работу кишечника и препятствуют очищению организма от бактерий, утверждает американский врач Джошуа Шаффцин.
Он рекомендует пить больше воды и не мешать естественному процессу.
Кроме того, при COVID-19 противопоказаны противоотёчные препараты, в частности ингаляторы. Если у пациента нет астмы, приём этих лекарств больше навредит организму, чем поможет.
Любые препараты с содержанием фенилэфрина опасны для сердца.
"Всё что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — написал Шаффцин в статье, опубликованной в журнале Good Housekeeping.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.