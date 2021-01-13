"Спутник Лайт" начали тестировать в России

В России начались испытания упрощенной версии коронавирусной вакцины "Спутник V".

Хотя этот препарат обеспечивает меньшую защиту, он, как ожидается, будет легче распространяться и использоваться в чрезвычайных сценариях массовой вакцинации.

Об этом сообщается в обновленном Национальном реестре медицинских препаратов. В нем говорится, что на первом этапе испытаний будет задействовано около 150 человек, которые добровольно вызвались получить экспресс-вакцину. Тестирование будет проходить в трех медицинских учреждениях, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.

"В отличие от вакцины Sputnik V, которая вводится двумя дозами с интервалом в две недели, облегченная версия выпускается в виде одного укола. Новое анти-коронавирусное решение в основном является одним из двух компонентов оригинального Спутника V, — рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. — Хотя он обеспечивает более слабую защиту в течение более короткого периода времени по сравнению с двухдозным Спутником V, он пригодится в качестве временного решения для крупных вспышек. Это что-то вроде вакцины против сезонного гриппа… Вы принимаете его перед зимой, и он защищает вас всю зиму. Именно этим и будет заниматься Sputnik V Light". "Препарат, как ожидается, будет иметь около 85% эффективности, — пояснил Александр Гинцбург, руководитель Московского института им. Гамалеи, разработавшего вакцину. — Это сопоставимо с последней оценкой эффективности 91,4% двухдозного Спутника V".

По словам учёного, облегченная версия также обеспечит иммунитет на более короткий период времени, оцениваемый в три-четыре месяца.

В то же время считается, что даже если вакцина не сможет полностью защитить реципиента от COVID-19, "вакцинированный индивид будет переносить заражение в более легкой форме".

"Еще одно преимущество облегченной версии заключается в том, что вакцинированный человек может получить второй компонент Спутника V примерно через три месяца после первого укола", -объяснил Гинцбург.

Он уточнил, что "лёгкая версия вакцины" будет экспортироваться "в нуждающиеся страны", а российские граждане продолжат получать двухдозные препараты.