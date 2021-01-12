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Павел Керекеша: "Витамин D — король всех витаминов"

Здоровье

Витамин D — король всех витаминов, способен улучшить умственную деятельность, сообщил в интервью "Правде. Ру" мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Павел Керекеша: "Витамин D — король всех витаминов"

"Всем своим пациентам, которые приходят с заболеваниями позвоночника, я назначаю рыбий жир, витамины А, Е, D. Японцы живут дольше всех на Земле, так как они едят большое количество морепродуктов. То есть они потребляют витамин D в естественном виде. Речь идёт не об Омега-3, а об обычным рыбьем жире по 45 рублей.

Из продуктов полезно включить в рацион красную и чёрную икру, минтай, морепродукты.

То есть в первую очередь нужно создать условия, чтобы убрать почву для развития инфекций и помочь организму справляться с инфекцией.

Что делать тем, кто уже переболел?

Мы живем не в замкнутом пространстве. Все микроорганизмы живут с нами, и мы тоже являемся для них питательной средой. Мы убили антибиотиками ту другую флору, но почва осталась. Прошло какое-то время, она снова присоединилась, потому что почва-то у вас осталась. То есть надо создать условия. В пустыне ничего не растет почему? Потому что там почвы нет. Если у вас нет почвы для развития микрофлоры, она будет жить с нами. Всегда идет борьба между микро и макроорганизмами — кто кого съест.

И если глубже копать, той же микрофлоре невыгодно, чтобы мы умерли, потому что и они умрут, так как мы являемся питательной средой. Поражаются ослабленные люди.

То есть, если у вас есть почва для развития — употребляете, делаете прививку, вносите изменения в рацион — на один грамм мяса семь граммов зелени. А лучше, когда вы болеете, вообще отказаться от пищи животного происхождения", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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