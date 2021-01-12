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Имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания

Здоровье

Учёные из Мичиганского университета объяснили полезные свойства такого популярного продукта как имбирь.

Имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания

Как сообщает ToDay News Ufa, учёные выяснили, что в состав этого корня входит основное биологически активное соединение — 6-гингерол, которое способно препятствовать развитию различных аутоиммунных заболеваний.

Специалисты начали изучать волчанку (аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему организма). Учёные провели опыт на мышах. Грызунам ввели 6-гингерол.

После инъекции в организме животных резко снизилось количество аутоантител. Кроме того, вещество, которое вводили грызунам, могло подавлять ферменты нейтрофилов. Именно они приводят к образованию нейтрофильных внеклеточных сетей, которые влияют на патогенез волчанки.

По словам учёных, 6-гингерол обладает особыми антинейтрофильными свойствами. Они способны подавлять развитие аутоиммунных заболеваний.

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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