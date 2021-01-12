Имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания

Учёные из Мичиганского университета объяснили полезные свойства такого популярного продукта как имбирь.

Как сообщает ToDay News Ufa, учёные выяснили, что в состав этого корня входит основное биологически активное соединение — 6-гингерол, которое способно препятствовать развитию различных аутоиммунных заболеваний.

Специалисты начали изучать волчанку (аутоиммунное заболевание, поражающее нервную систему организма). Учёные провели опыт на мышах. Грызунам ввели 6-гингерол.

После инъекции в организме животных резко снизилось количество аутоантител. Кроме того, вещество, которое вводили грызунам, могло подавлять ферменты нейтрофилов. Именно они приводят к образованию нейтрофильных внеклеточных сетей, которые влияют на патогенез волчанки.

По словам учёных, 6-гингерол обладает особыми антинейтрофильными свойствами. Они способны подавлять развитие аутоиммунных заболеваний.