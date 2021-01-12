Малышева предупредила о смертельной опасности крещенских купаний

Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила о том, что для неподготовленных людей крещенские купания могут быть опасны.

Купание зимой в ледяной проруби может привести к проблемам со здоровьем.

По словам Малышевой, в момент погружения с человеком может случиться всё, что угодно.

"Купание в ледяной проруби — странная забава. Православные священники много раз разъяснили, что она не имеет отношения к великому таинству крещения. Как врач, я могу сказать только одно. Это крайне опасно для здоровья", — заверила Малышева.

Погружаясь в ледяную воду, человек задерживает дыхание. В этот момент может возникнуть смертельно опасное нарушение сердечного ритма и даже остановка сердца.

"К сожалению, кто-то даже может погибнуть. В этом году, я думаю, желающих нырять в ледяные проруби просто не будет. Люди боятся коронавируса. А мы, врачи, рады, что наши пациенты останутся в живых", — подчеркнула врач-телеведущая.