Врач назвал самый редкий симптом коронавируса

Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе. Офтмальмохирург Сергей Чуб, в интервью журналу "Слово и Дело" рассказал о самом редком симптоме коронавируса.

Глаза, как и слизистые оболочки рта и носа — это входные ворота для вирусов и бактерий, поэтому иногда коронавирус может проявляться и в виде конъюнктивита.

"Заражение через глаза происходит, как правило, контактным способом — например, человек потрогал зараженную поверхность, а затем коснулся слизистой глаз. Если на руках было достаточное для инфицирования количество вирусных частиц, то заражение вполне возможно", — пояснил специалист.

COVID-19 начинается с вирусного конъюнктивита в 5-7% случаев. Патоген, попадая в организм через слизистую оболочку глаз, распространяется по нисходящим путям и приводит к повышению температуры и увеличению лимфатических узлов. Кроме того, у человека появляется кашель, развивается пневмония и другие осложнения.