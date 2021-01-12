Японские учёные сообщили экспертам Всемирной организации здравоохранения о том, что обнаружили на территории своей страны новый штамм коронавируса.
В ВОЗ оценили опасность данной мутации и пришли к выводу, что вирус не стал агрессивнее.
Чем больше вирус распространяется по миру, тем больше угроза появления новых штаммов, отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Также эксперты ВОЗ заявляют, что у населения Земли не сформируется коллективный иммунитет в текущем году.
Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан сообщила, что, несмотря на вакцинацию от COVID-19, необходимо будет соблюдать ограничительные меры до конца 2021 года, цитирует ТАСС.
Ранее "Правда. Ру" писала, что "британский" штамм коронавируса обнаружили в 41 государстве.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.