COVID-19 снова мутировал: в Японии выявлен новый штамм

Японские учёные сообщили экспертам Всемирной организации здравоохранения о том, что обнаружили на территории своей страны новый штамм коронавируса.

В ВОЗ оценили опасность данной мутации и пришли к выводу, что вирус не стал агрессивнее.

Чем больше вирус распространяется по миру, тем больше угроза появления новых штаммов, отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Также эксперты ВОЗ заявляют, что у населения Земли не сформируется коллективный иммунитет в текущем году.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан сообщила, что, несмотря на вакцинацию от COVID-19, необходимо будет соблюдать ограничительные меры до конца 2021 года, цитирует ТАСС.

Ранее "Правда. Ру" писала, что "британский" штамм коронавируса обнаружили в 41 государстве.