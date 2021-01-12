В МЧС напомнили о способности сигарет приводить к пожару

За прошедшие пять лет каждый третий пожар на территории России происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.