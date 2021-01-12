За прошедшие пять лет каждый третий пожар на территории России происходил из-за неосторожного обращения с сигаретами.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"За последние пять лет по причине неосторожного курения сигарет произошло порядка 110 тысяч пожаров, на которых погибло около 17,6 тысяч человек, травмировано свыше 11 тысяч человек. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей на них происходит в жилом секторе", — отметили в ведомстве.
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