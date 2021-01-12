Иммунолог предупредил об опасности длительного течения коронавируса

У людей с изначально ослабленным иммунитетом наблюдается "длительный COVID", сообщил в интервью "Радио Sputnik" врач-иммунолог Владимир Болибок, отвечая на вопрос о том, может ли "британский" штамм COVID-19 повлиять на длительность течения заболевания и к чему это может привести.

"Такие пациенты переносят не самую тяжёлую форму заболевания, но циркуляция самого вируса у них сохраняется долго. Их иммунная система долго не может избавиться от него. Пока о новом штамме такой информации не поступало, но и сроки наблюдения ещё малы", — отметил он.

Пациенты, в организме которых долго циркулирует коронавирус, выделяют вирусы и после острой фазы.

Ранее американские учёные вместе с немецкими коллегами нашли способ в два раза сократить распространение коронавируса. Они считают, что контролировать контакты нужно не только для того, чтобы выявить находившихся в зоне риска людей, но и тех, кто заразил пациента.