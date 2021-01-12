ВОЗ:коллективный иммунитет к COVID не вернёт мир в нормальное состояние

Мир "не сможет быстро вернуться к нормальной жизни", просто приняв стратегию "стадного иммунитета" после развертывания программ вакцинации COVID-19.

Об этом предупредил доктор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дейл Фишер в ходе онлайн-конференции, на которой эксперты в области здравоохранения обсуждали, что будет наиболее успешным в сдерживании вируса в ближайшей перспективе:

внедрение коронавирусной вакцины или сохранение социальных дистанцирующих мер.

"Мы знаем, что нам нужно получить стадный иммунитет, и мы нуждаемся в этом в большинстве стран, поэтому мы не увидим этого в 2021году", — предупредил д-р Фишер, председатель глобальной сети оповещения о вспышках и реагирования на них.

Он добавил, что, хотя некоторые страны могут достичь этого, мир "не вернется к нормальной жизни быстро."

Фишер также выразил обеспокоенность по поводу возможности дальнейшей мутации вируса, что негативно скажется на эффективности вакцин и замедлит борьбу с болезнью. Он подчеркнул важность многостороннего подхода к борьбе с COVID-19.

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