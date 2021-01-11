Малышева заявила о "великой пользе" COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у людей, переболевших коронавирусом, после выздоровления испытывают отвращение к спиртным напиткам, сообщает РИА Новости.

"Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю", — приводит источник её слова, сказанные врачом в ходе своей программы.

В качестве примера она привела историю телеведущей Арины Шараповой, которая переболела COVID-19.

Малышева рассказала, что посетила со своей коллегой кафе, и Шарапова сказала, что после перенесённого заболевания не может даже видеть алкоголь.