Если человеку при любой температуре холодно, то ему следует обратиться к врачу, утверждает терапевт высшей категории Оксана Морозова. В интервью "АиФ" она сообщила, что за регулирование температуры тела отвечает гормон, который выделяется щитовидной железой.
В случае если гормональный фон снижен, то человеку будет холодно, даже если на улице жарко.
При низком давлении кровь медленнее циркулирует, поэтому снижается тонус сосудов, и человеку становится холодно.
В таком случае согреться поможет физическая активность.
Чувство зябкости может возникнуть при спазме сосудов. Справиться с недугом помогут занятия медитацией.
Низкий гемоглобин тоже может стать причиной ощущения холода.
Если ощущение зябкости присутствует постоянно, то следует обратиться за помощью к врачу, так как это может указывать на сбои в организме.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.