Терапевт объяснила, почему некоторые люди постоянно мёрзнут

Если человеку при любой температуре холодно, то ему следует обратиться к врачу, утверждает терапевт высшей категории Оксана Морозова. В интервью "АиФ" она сообщила, что за регулирование температуры тела отвечает гормон, который выделяется щитовидной железой.

В случае если гормональный фон снижен, то человеку будет холодно, даже если на улице жарко.

При низком давлении кровь медленнее циркулирует, поэтому снижается тонус сосудов, и человеку становится холодно.

В таком случае согреться поможет физическая активность.

Чувство зябкости может возникнуть при спазме сосудов. Справиться с недугом помогут занятия медитацией.

Низкий гемоглобин тоже может стать причиной ощущения холода.

Если ощущение зябкости присутствует постоянно, то следует обратиться за помощью к врачу, так как это может указывать на сбои в организме.