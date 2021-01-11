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Эксперт раскрыл эффективные способы восстановления после COVID-19

Здоровье

Испанские учёные утверждают, что у коронавирусных пациентов чаще наблюдается дисфункция мозга, чем у людей с другими респираторными заболеваниями. О том, как быстрее восстановиться после коронавируса, в интервью "Правде.Ру" прокомментировал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

Эксперт раскрыл эффективные способы восстановления после COVID-19

"COVID-19 самое слабое место, и в последнее время им почему-то стал головной мозг. В моей практике уже было несколько пациентов именно с поражением головного мозга вирусной инфекцией.

У этих пациентов наблюдалась дисфункция, ослабление конечностей, ноги и руки перестают функционировать, появляется слабость, больным невозможно взять ручку, сложно двигаться и так далее. То есть человек всё понимает, но плохо двигается.

Что делать?

В первую очередь нужно создать условия для того, чтобы организм быстрее вышел из этого состояния. Первый этап - убираем почву для развития вирусной инфекции. Все нормальные выделения человека должны быть кислые — кислая моча, кислый пот, кислый кал и так далее. То есть кислота или кислотная аура являются главным барьером для распространения всей микрофлоры.

Те, кто употребляет много мяса и пищи с содержанием углеводов, всегда болеют. Дело в том, что мясо и мясные продукты сдвигают PH выделений в нейтральную и щелочную сторону, что является первым снятием барьеров для распространения всей микрофлоры. Таким образом первый этап — это переход на овощи, фрукты.

Второй этап - нужно освободить организм от тех продуктов, которые простимулировали развитие заболевания. Допустим, если вы злоупотребляете мясом и мясопродуктами, нужно в течение нескольких дней поесть свёклу и продукты со свёклой: борщ, салат из свёклы и так далее. Также можно включить в рацион курагу, чернослив и соки.

Как раньше лечили инфекцию, вирусные заболевания? Насыщали организм большим количеством витамина С, потому что он стимулирует выработку эндогенного интерферона. Это единственное средство, которое выделяется нашим организмом для борьбы с вирусной инфекцией.

Кроме того, витамин С улучшает все обменные процессы, в первую очередь окислительно-восстановительные реакции с высвобождением большого количества энергии, поэтому раньше давали витамин С и аспирин, так как не было никаких других препаратов", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова
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