Врач Мириам Стоппард назвала три опасные утренние привычки

Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард в интервью "Mirror" рассказала, какие три утренние привычки могут быть опасны для здоровья.

Так, специалист утверждает, что нельзя до полного пробуждения делать зарядку.

Дело в том, что после сна тело обезвожено, и ткани ещё не способны растягивать должным образом. Неосторожные движения могут привести к смещению позвонков.

Также не стоит пить утром апельсиновый сок. Этот напиток не только перегружает метаболизм, но и сильно повышает уровень сахара в крови, так как утром выделение инсулина ещё не работает так, как нужно.

В 1,5 раза уровень сахара может повысить и выпитая натощак чашка кофе, сообщают "Известия".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что апельсиновый сок поможет справиться с ожирением.