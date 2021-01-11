Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард в интервью "Mirror" рассказала, какие три утренние привычки могут быть опасны для здоровья.
Так, специалист утверждает, что нельзя до полного пробуждения делать зарядку.
Дело в том, что после сна тело обезвожено, и ткани ещё не способны растягивать должным образом. Неосторожные движения могут привести к смещению позвонков.
Также не стоит пить утром апельсиновый сок. Этот напиток не только перегружает метаболизм, но и сильно повышает уровень сахара в крови, так как утром выделение инсулина ещё не работает так, как нужно.
В 1,5 раза уровень сахара может повысить и выпитая натощак чашка кофе, сообщают "Известия".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что апельсиновый сок поможет справиться с ожирением.
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