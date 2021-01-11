Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Желание стать президентом не даёт права врать": мэр Парижа села в лужу
Вяльбе рассказала о слезах после "Тур де Ски"
Стало известно, кто станет новым главой МУЗ-ТВ
Алиев и Пашинян не пожали друг другу руки при встрече в Москве
Путин рассказал о работе трёхсторонней группы по Карабаху
Путин: более 48 тысяч человек вернулись в Карабах
Ефремов больше не собирается сниматься в кино
Рыбак умер, отравившись угарным газом в палатке на Урале
В Нововоронеже поставят новый памятник на месте известной Алёнки

Диетолог Матвеева рассказала, как приучить себя пить "чистую" воду

Здоровье

Питьё чистой воды полезно для здоровья и красоты. Но для это нужно выработать привычку регулярно употреблять необходимое количество жидкости.

Диетолог Матвеева рассказала, как приучить себя пить "чистую" воду

Для этого можно начать брать с собой при выходе из дома бутылку воды. Также можно написать себе напоминание пить из неё.

"Вопрос только в желании, в понимании насколько это вам нужно. Эта норма относительная, ведь основной обмен веществ у всех разный", — подчеркнула доктор медицинских наук, врач-диетолог Мария Матвеева во время прямого эфира в Instagram.

Не нужно заставлять себя пить воду. 

Что касается вопроса о том, можно ли запивать еду, то здесь мнения специалистов расходятся. Они считают, что ничего страшного, если во время обеда выпить лишний стакан, другие говорят, что это опасно.

"Лучше выпить стакан воды перед едой. Это подготовит сфинктеры к употреблению пищи", — объяснила медик.

Во процессе пережёвывания пищи вырабатывается соляная кислота, а стакан воды во время еды может нарушить работу пищеварения, считает Матвеева. Не стоит этого делать. Пить воду можно уже через полчаса после еды.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Миллиард подарков: как в "Одноклассниках" встретили Новый год
"Желание стать президентом не даёт права врать": мэр Парижа села в лужу
Вяльбе рассказала о слезах после "Тур де Ски"
Пандемия снова разделила бедных и богатых россиян
Стало известно, кто станет новым главой МУЗ-ТВ
Алиев и Пашинян не пожали друг другу руки при встрече в Москве
Путин рассказал о работе трёхсторонней группы по Карабаху
Путин: более 48 тысяч человек вернулись в Карабах
Ефремов больше не собирается сниматься в кино
Диетолог Матвеева рассказала, как приучить себя пить "чистую" воду
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Василий Амирджанов В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Путь к Марсу обещает быть тернистым Усам Оздемиров Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер
Комментарии
Как запустить экономику Донбасса
Моргенштерн и насилие: есть ли связь?
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников