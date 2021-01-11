Диетолог Матвеева рассказала, как приучить себя пить "чистую" воду

Питьё чистой воды полезно для здоровья и красоты. Но для это нужно выработать привычку регулярно употреблять необходимое количество жидкости.

Для этого можно начать брать с собой при выходе из дома бутылку воды. Также можно написать себе напоминание пить из неё.

"Вопрос только в желании, в понимании насколько это вам нужно. Эта норма относительная, ведь основной обмен веществ у всех разный", — подчеркнула доктор медицинских наук, врач-диетолог Мария Матвеева во время прямого эфира в Instagram.

Не нужно заставлять себя пить воду.

Что касается вопроса о том, можно ли запивать еду, то здесь мнения специалистов расходятся. Они считают, что ничего страшного, если во время обеда выпить лишний стакан, другие говорят, что это опасно.

"Лучше выпить стакан воды перед едой. Это подготовит сфинктеры к употреблению пищи", — объяснила медик.

Во процессе пережёвывания пищи вырабатывается соляная кислота, а стакан воды во время еды может нарушить работу пищеварения, считает Матвеева. Не стоит этого делать. Пить воду можно уже через полчаса после еды.