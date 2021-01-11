В России должен быть свой уникальный штамм коронавируса, наподобие тех мутаций, которые уже были выявлены в Великобритании, Бразилии и ЮАР.
Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы", — отметил учёный.
По мнению Гинцбурга, на такой большой территории как Россия должна быть своя уникальная мутация COVID-19.
Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.