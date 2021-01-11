Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил риск проникновения на территорию России британского штамма коронавируса.

Новая мутация вируса стала предметом обсуждений, тогда как на предыдущие мутации не обращали внимания, хотя они также были более заразными, чем "уханьский" штамм коронавируса

"Начались ужастики про "пандемию внутри пандемии", уверен, что теперь СМИ будут активно эксплуатировать эту тему", — написал Мясников в Telegram.

Вирус будет и дальше мутировать, но это не должно стать причиной тревоги, пока против этих мутаций эффективна вакцина.

В сложившейся ситуации самое важное — это уберечь за счёт вакцинации людей пожилого возраста, больных и медработников от тяжёлой вирусной пневмонии.