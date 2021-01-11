Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Москве приземлился самолёт Пашиняна
Чай улун помогает похудеть во время сна
Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"
Маленький ребёнок упал в трёхметровый колодец в Бурятии
Джефф Монсон завершил бойцовскую карьеру
"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД
Арман Давлетяров покидает "МУЗ-ТВ"
У побережья Мексики обнаружили новый вид китов
Роналду в среду может стать абсолютным рекордсменом по голам

Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19

Здоровье

COVID-19 поражает лёгкие, поэтому в первую очередь для восстановления после коронавируса, нужно выполнять дыхательные упражнения, в процессе которых человек начинает активнее дышать, считает энерготерапевт, реабилитолог Дмитрий Сандул.

Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19

Более того, эти упражнения помогут не заразиться коронавирусом, так как с их помощью организм снимает стресс.

"Когда мы дышим, мы очищаем наши лёгкие. Когда мы бегаем, к примеру, мы очищаем нашу печень, помогаем ей очищать свои фильтры, чтобы наша кровь была чистая. Так и с коронавирусом: когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу", — цитирует специалиста "Радио Sputnik".

Восстановлению организма также будут способствовать восточные системы гимнастики — йога и цигун, массаж биологически активных точек лица ускорит возвращение обоняния.

В период реабилитации помогут баня, сауна и плавание.

"Когда мы плаваем, у нас задействуется плечевой пояс, лёгкие постоянно интенсивно работают", — сказал он.

Однако пользоваться всеми этими средствами следует осторожно. Предварительно следует проконсультироваться с врачом.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"
Маленький ребёнок упал в трёхметровый колодец в Бурятии
Джефф Монсон завершил бойцовскую карьеру
Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19
"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД
Арман Давлетяров покидает "МУЗ-ТВ"
У побережья Мексики обнаружили новый вид китов
Роналду в среду может стать абсолютным рекордсменом по голам
"Он приказывал убить меня": Мадуро рассказал правду о Трампе
В Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников