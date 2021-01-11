Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19

COVID-19 поражает лёгкие, поэтому в первую очередь для восстановления после коронавируса, нужно выполнять дыхательные упражнения, в процессе которых человек начинает активнее дышать, считает энерготерапевт, реабилитолог Дмитрий Сандул.

Более того, эти упражнения помогут не заразиться коронавирусом, так как с их помощью организм снимает стресс.

"Когда мы дышим, мы очищаем наши лёгкие. Когда мы бегаем, к примеру, мы очищаем нашу печень, помогаем ей очищать свои фильтры, чтобы наша кровь была чистая. Так и с коронавирусом: когда мы начинаем отжиматься или делать любое движение, мы очищаем легкие и восстанавливаем их силу", — цитирует специалиста "Радио Sputnik".

Восстановлению организма также будут способствовать восточные системы гимнастики — йога и цигун, массаж биологически активных точек лица ускорит возвращение обоняния.

В период реабилитации помогут баня, сауна и плавание.

"Когда мы плаваем, у нас задействуется плечевой пояс, лёгкие постоянно интенсивно работают", — сказал он.

Однако пользоваться всеми этими средствами следует осторожно. Предварительно следует проконсультироваться с врачом.