Первый случай британского штамма COVID зарегистрирован в России

Новый, более инфекционный вариант Covid-19, который был обнаружен в Великобритании в середине декабря, достиг России.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора.

"Мутировавший штамм был обнаружен в образцах, взятых у россиянина, вернувшегося из поездки в Великобританию перед Новым годом, — рассказала Анна Попова в эфире ТК "Россия 1". — У него не было симптомов болезни. Мужчина чувствовал себя хорошо и сейчас тоже чувствует себя нормально".

Новый вариант мутировавшего COVID-19 привел в последние недели к всплеску случаев заболевания в Великобритании, особенно в Лондоне. Многие страны ввели карантин на въезд из Британии, но ограничения не предотвратили распространения штамма, и случаи заболевания были обнаружены в Европе, США, Азии и других странах.

Считается, что британский вариант на 70% более заразен, чем оригинальный коронавирус, хотя в настоящее время нет никаких доказательств того, что он более смертоносен или вызывает более резкие симптомы.