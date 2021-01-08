Учёные назвали способ худеть во сне: это известный напиток

Многие желающие похудеть хотели бы сделать это без лишних усилий, а ещё лучше — прямо во время сна. Японские учёные назвали средство, которое поможет в этом.

Лёгкий, приятный и вкусный способ воплотить в реальность мечту худеть во сне нашли учёные из японского университета Цукуба. Это чай улун.

Не все знают, но любой чай — это листья растения Camellia sinensis, а будет он чёрным или зелёным, зависит от степени ферментации листьев. Между тем как свойства чёрного чая хорошо изучены, да и зелёный чай издавна славится своей пользой для здоровья и долголетия, чай улун всё ещё остаётся малоизученным напитком. Профессор Кумпей Токуяма и его исследовательская группа решили восполнить пробел, изучив влияние потребления улуна на энергетический и жировой обмен.

В результате исследования, проведённого в плацебо-контролируемой группе здоровых добровольцев, выяснилось, что чай улун на 20% увеличил расщепление жиров, причём процесс продолжался, даже когда участники эксперимента спали.

В конце исследования была проведена полисомнографическая запись сна. Учёные не обнаружили разницы в скорости засыпания и качестве сна между основной и контрольной группами.

"Стимулирующее действие чая улун на расщепление жира во время сна может иметь реальное клиническое значение для контроля веса тела. Однако нам необходимо определить, трансформируются ли эффекты, которые мы наблюдали в нашем двухнедельном исследовании, в фактическую потерю жира в организме в течение более длительного периода", — отметил профессор Токуяма в отчёте, опубликованном в журнале Nutrients.

Учёные намерены продолжить исследование, чтобы выявить, какие именно ингредиенты в чае улун влияют на расщепление жиров.