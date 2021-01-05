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Учёные призвали не верить исследованиям, оплаченным корпорациями

Здоровье

Австралийские учёные призвали разделять интересы науки и бизнеса и доверять лишь действительно независимым исследованиям, касающимся продуктов питания.

Учёные призвали не верить исследованиям, оплаченным корпорациями

Учёные давно подозревали, что участие пищевой промышленности в исследованиях питания может предвзято влиять на результаты этих исследований, доказывая пользу определённых продуктов в интересах корпораций-производителей. Но впервые группа учёных из австралийского Университета Дикина выявила степень вовлечённости бизнеса в научные исследования.

Ведущий автор исследования Гэри Сакс и его коллеги проанализировали 1461 статью, опубликованную за 2018 год в десяти самых цитируемых рецензируемых научных журналах, занимающихся вопросами питания. Выяснилось, что более 200 исследований финансировалось пищевыми корпорациями, и более половины из них сообщали о результатах, соответствующих бизнес-интересам "заказчика". Чаще всего эти исследования объявляли о пользе (или, по крайней мере, безвредности) того или иного продукта питания. При этом наибольшую активность в "исследовательской" деятельности проявили производители переработанных пищевых продуктов, проплачивая до 40% исследований "на заданную тему".

"Нездоровое и неправильное питание — основная причина проблем со здоровьем во всём мире. Учитывая это, пищевая промышленность — слишком важная для науки область, чтобы допускать влияние корпораций. Наше исследование показывает, что участие корпораций приводит к искажению результатов, к выводам, полезным для индустрии, но не для людей", — заявил Гэри Сакс.

Журналы, уличённые в публикации проплаченных исследований, сослались на многолетнее неуклонное снижение государственной поддержки изучения проблем питания, сообщает издание Plos One.

Автор: Людмила Черткова
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