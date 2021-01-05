Медики обозначили сроки спада пандемии коронавируса

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По мнению ведущих российских иммунологов и вирусологов, Россия уже вышла на плато заболеваемости COVID-19. К тому же, благодаря начавшейся в конце прошлого года масштабной вакцинации, резких всплесков количества случаев новых заражений ждать уже не стоит. Напротив, к началу весны должно начаться плавное снижение цифр тревожной статистики.

"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать", — рассказал изданию URA. ru иммунолог Владимир Болибок.

Мнение иммунологов подтверждают и вирусологи.

"Где-то к весне будет снижение заболеваемости, но не резкое, а постепенное. Если должным образом пойдёт в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее", — считает профессор кафедры "Вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Существенное снижение заболеваемости коронавирусом ожидается летом 2021 года. Ему будут способствовать увеличение количества людей, получивших иммунитет вследствие болезни или вакцинации, и летний период, когда заболеваемость снижается естественным образом, считают врачи.

Автор: Людмила Черткова
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