Авокадо улучшает работу кишечников

Авокадо пользуется большой популярностью у многих россиян. Как доказали учёные любовь к фрукту оправдана, так как авокадо очень полезен для здоровья, поэтому рекомендуют включить его в рацион.

Учёные из Университета Иллинойса провели исследование. Участников эксперимента поделили на две группы.

В течение 12 недель они должны были следовать определённым правилам.

Одни добровольцы если авокадо, а другие нет. Учёные при этом хотели выяснить влияние авокадо на работу кишечника.

В результате выяснилось, что употребление авокадо способствует увеличению количества полезных микробов. Они улучшают работу организма, так как расщепляют клетчатку. У тех, кто регулярно употреблял фрукт, концентрация желчной кислоты была ниже.

Авокадо — источник клетчатки и калия. Недостаток последнего повышает риск развития сердечных заболеваний и почечной недостаточности.﻿﻿﻿