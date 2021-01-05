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Помидоры способны восстановить лёгкие курильщиков

Здоровье

Американские учёные из Школы общественного здравоохранения им. Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе провели исследование, в результате которого было доказано, что некоторые овощи и фрукты способствуют восстановлению лёгких курильщиков.

Помидоры способны восстановить лёгкие курильщиков

Так, помидоры и яблоки содержат вещества, которые способствуют восстановлению клеток лёгких, повреждённых в результате курения. Употребление этих продуктов способствует поддержанию функции лёгких у людей, которые отказались от курения, а также у тех, кто никогда не страдал никотиновой зависимостью.

К участию в исследовании специалисты привлекли 650 человек. Учёные сравнили результаты функционального теста лёгких до перехода на диету и спустя 10 лет. В результате оказалось, что у бывших курильщиков, включивших в рацион яблоки и помидоры, увеличился объём вдыхаемого воздуха. Также за это время отмечалось замедление процесса снижения функции органа.

 

Автор: Снежана Шахова
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