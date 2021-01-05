Врач перечислил самые частые травмы в новогодние праздники

В период новогодних праздников растёт число обращений с различными травмами. По словам врачей-травматологов, чаще всего ушибы и переломы связаны с алкогольным опьянением или активными видами отдыха. Также широко распространены травмы, полученные при неправильном использовании пиротехники, сообщил в интервью RT врач-травматолог Артём Катулин.

Он напомнил, что перед запуском пиротехники сначала нужно ознакомиться с инструкцией и приобретать только сертифицированные изделия. В состоянии алкогольного опьянения люди часто падают с высоты, что приводит к травмам головы и переломам рук или ног, поэтому Катулин призван граждан вести себя достойно и быть аккуратными.

Отправляясь на лыжную прогулку или другой активный отдых на природе, он посоветовал брать с собой аптечку. В ней должны быть лекарства для остановки кровотечений и "банальные вещи для иммобилизации", с помощью которых можно зафиксировать поломанную конечность и доехать до медицинского учреждения или вызвать "скорую помощь".