Российские врачи образцово выполняют свою работу, несмотря на тяжёлые условия в пандемию коронавируса.

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с CoViD-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью", — отметил представитель ВОЗ.