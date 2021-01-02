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В ВОЗ похвалили российских медиков

Здоровье » Здравоохранение

Российские врачи образцово выполняют свою работу, несмотря на тяжёлые условия в пандемию коронавируса.

Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В Российской Федерации мы стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с CoViD-19. С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью", — отметил представитель ВОЗ.

Автор: Алексей Корнеев
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