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Сто тысяч москвичей записались на вакцинацию

Здоровье » Здравоохранение

Более ста тысяч жителей Москвы уже записались на вакцинацию от коронавируса. Прививки получили уже более 50 тысяч москвичей.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. Сегодня уже около 100 тысяч записалось и около 50 тысяч привилось. Это в преддверии Нового года, а что будет после? Я думаю, что активность ещё больше возрастёт, и это здорово, потому что настолько важно понимать, что без вакцинации нам не победить пандемию", — отметил градоначальник.

Автор: Алексей Корнеев
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