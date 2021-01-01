Нарколог посоветовал от похмелья "минералочку"

После бурной новогодней ночи для возвращения к нормальному состоянию нужно проделать несколько шагов.

Об этом Пятому каналу рассказал нарколог Алексей Казанцев. По его словам, начать следует с восстановления водного баланса. Для этого следует принять контрастный душ.

Затем необходимо восстановить ph-баланс.