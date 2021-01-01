После бурной новогодней ночи для возвращения к нормальному состоянию нужно проделать несколько шагов.
Об этом Пятому каналу рассказал нарколог Алексей Казанцев. По его словам, начать следует с восстановления водного баланса. Для этого следует принять контрастный душ.
Затем необходимо восстановить ph-баланс.
"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара", — отметил специалист.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.