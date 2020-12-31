Американский стоматолог раскрыл опасность зубных щёток

Американский дантист Сухайль Мохиуддин раскрыл опасность зубных щёток и объяснил, как их очистить от миллионов бактерий.

Способ дезинфекции щётки он продемонстрировал в видео для TikTok.

Специалист утверждает, что недостаточно просто ополоснуть щётку под краном, чтобы очистить её. Он рекомендует каждый день мыть её с мылом.

Для того чтобы дезинфекция была более эффективной, стоматолог рекомендует оставить зубную щётку на ночь в растворе воды с трёхпроцентной перекисью водорода. Также можно замочить щётку в антибактериальном ополаскивателе для полости рта.

Для дезинфекции можно использовать чистящее средство для зубных протезов или приготовить смесь самостоятельно. Для этого нужно развести в воде две чайные ложки пищевой соды. Потом щётку нужно тщательно промыть.

Подписчики стоматолога поблагодарили его за советы. Некоторые пользователи удивились, что раньше им никто не говорил о том, что зубную щётку нужно дополнительно очищать. А кто-то считает, что вместо того, чтобы заниматься очищением щётки, лучше просто купить новую.