Мясников предупредил россиян о смертельно опасной ошибке при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 назвал главную ошибку, которую допускают россияне при похмельном синдроме и которая может привести к смерти.

По словам Мясникова, смертельно опасная ошибка при похмелье — это поход в баню.

Дело в том, что при похмельном синдроме организм теряет много воды, происходит обезвоживание. Если человек пойдёт в баню, то может потерять сознание и умереть.

Врач напомнил, что самое эффективное средство от похмельного синдрома это ограничить потребление алкогольных напитков. Причём имеется в виду именно количество выпитого, а не крепость спиртных напитков.

Также он добавил, что избежать похмелья поможет употребление жирных продуктов.

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