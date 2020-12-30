Эксперт ВОЗ назвал "цель" коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Дэвид Хейманн назвал "цель" нового типа коронавируса, сообщает The Guardian. По его словам, COVID-19, как и четыре других коронавируса человека, стремится стать эндемиком. Люди научатся жить с этим вирусом.

"Он (вирус) продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением", — пояснил Хейман.

Данное мнение разделяет также представитель ВОЗ Марк Райан. Он считает, что вирус не будет опасен, если появится эффективная вакцина.

Также Райан заявил, что новая эпидемия будет серьёзнее нынешней.

"Мы живём во всё более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща", — заключил эксперт.

Напомним, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 81 млн человек, 57 млн выздоровели. Жертвами заболевания стали 1,7 млн человек. В России коронавирусом заражены 3 млн человек.