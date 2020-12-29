Неожиданную связь запора и болезней сердца обнаружили учёные

Группа учёных из Гарварда, изучающая проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, сделали неожиданное открытие.

Оказывается, о том, что "мотор" вот-вот забарахлит, может предупреждать… запор.

Связь, как оказалось, простая: из-за "перенапряжения" может скакнуть вверх кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Но есть и ещё один фактор:

"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания: аритмию, сердечную недостаточность, расслоение аорты и коронарную болезнь", — написано в отчёте об исследовании.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как снизить риск развития сердечных заболеваний. Об этом подробнее — здесь.