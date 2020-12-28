Научное сообщество может договорится быстрее политиков по некоторым вопросам.
Так директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал сотрудничество с компанией AstraZeneca.
"Наша страна демонстрирует, что научное сообщество может быстрее и лучше договариваться, чем политическое сообщество, для решения не только медицинских и экономических, но и я бы сказал, и в результате и политических проблем, в результате того, что мы объединимся и действительно будем препарат поставлять совместный, и никто не будет смотреть, соответственно, в дальнейшем будут просто говорить "хорошая вакцина", — пояснил учёный.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.