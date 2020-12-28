Как распознать у себя алкогольную зависимость?

Алкоголь действует на организм точно также, как наркотики. В некоторых случаях действие спиртного может быть даже более губительным.

Об этом "Лайфу" рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров, который назвал признаки выявления алкогольной зависимости.