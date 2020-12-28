Алкоголь действует на организм точно также, как наркотики. В некоторых случаях действие спиртного может быть даже более губительным.
Об этом "Лайфу" рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров, который назвал признаки выявления алкогольной зависимости.
"Если человек уже замечает, что 5-10 лет назад, когда он собирался в компании и выпивал 100-200 грамм крепкого алкоголя, то сейчас он один выпивает бутылку водки и почти не пьянеет. Это называется ростом толерантности или переносимости.
Второй фактор — это похмелье. Если непьющему человеку в таком состоянии предложить немножко поправить здоровье — выпить рюмку водки или стакан пива, реакция может быть рвотой фонтаном. А человек с зависимостью выпивает пиво — и получше сразу стало", — отметил специалист.
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