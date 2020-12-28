Употребление картофеля может привести к гипертонии

Употребление картофеля может привести к повышению показателей артериального давления, сообщает Express.

Важно именно правильное употребление корнеплода, при котором организм получит все необходимые ему полезные вещества. Так, врачи рекомендуют съедать не более 200-300 граммов картофеля в неделю.

По данным специалистов, употребление четырёх и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11%. Учёные пока не могут объяснить, в чём именно заключается связь, но есть версия, что проблема вызвана высокой гликемической нагрузкой продукта.

Одним из лучших продуктов, который помогает избавиться от гипертонии, является варёная свёкла или свекольный сок. Овощ лучше всего отвариться в кожуре, это позволяет сохранить больше полезных свойств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картофель оказался полезным для людей с диабетом.