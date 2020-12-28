Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет

С возрастом правильное питание приобретает всё большее значение, поэтому людям после 60 лет следует внимательно отнестись к своему рациону. О том, какие продукты следует употреблять в пожилом возрасте, сообщает портал Med-heal. ru.

Один из основных компонентов питания после 60 лет — это ягоды. Так, регулярное употребление в пищу черники способствует насыщению организма полезными соединениями, которые поддерживают работу нервной и зрительной систем. Многие ягоды — источник антиоксидантов, поэтому они позволяют снизить риск развития деменции.

Людям пожилого возраста очень полезно есть яйца, так как этот продукт содержит большое количество важных веществ (например, витамин D), которые помогут оптимизировать работу иммунной системы. Иммунитет по мере старения ослабевает, поэтому важно делать всё для его поддержания.

Ещё один полезный продукт для людей старше 60 лет это бананы. В них содержится калий, который регулирует уровень поступающей в организм соли, что способствует нормализации артериального давления.