Власти Москвы решили начать массовую вакцинацию пожилых людей от коронавируса.

Ранее Минздрав разрешил использовать вакцину "Спутник V" для применения на людях старше 60 лет.

"Минздрав одобрил возможность прививаться от Covid-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.