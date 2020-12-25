Доктор Мясников назвал вещество, улучшающее течение COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл вещество, которое влияет на тяжесть заболевания COVID-19.

По словам специалиста, в ходе новых исследований учёные доказали наличие связи между дефицитом интерферонов и тяжёлым течением заболевания.

Также самочувствие пациента можно улучшить, если вводить вещество через дыхательные пути. Исследования, проводившиеся на базе больницы Мясникова, подтвердили эту теорию.

Эксперт отметил важность соблюдения эпидемиологических мер, позволяющих максимально снизить риск заражения COVID-19, но теперь медики могут спокойно назначать интерфероны своим пациентам.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки россиян при лечении COVID-19.