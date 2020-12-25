Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ученица ярославской школы принесла на урок гранату
Новогодний спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 20%
Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле
Главные события недели обсуждаем в прямом эфире
Подполковник погиб, играя с любовницей в "русскую рулетку"
Нужно ли платить женщинам за отказ от аборта? Мнение эксперта
Житель Симферополя во время ссоры убил свою бабушку
Для мигрантов из Узбекистана упростят процедуру оформления документов
У римского Колизея появится арена

Доктор Мясников назвал вещество, улучшающее течение COVID-19

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл вещество, которое влияет на тяжесть заболевания COVID-19.

По словам специалиста, в ходе новых исследований учёные доказали наличие связи между дефицитом интерферонов и тяжёлым течением заболевания.

Также самочувствие пациента можно улучшить, если вводить вещество через дыхательные пути. Исследования, проводившиеся на базе больницы Мясникова, подтвердили эту теорию.

Эксперт отметил важность соблюдения эпидемиологических мер, позволяющих максимально снизить риск заражения COVID-19, но теперь медики могут спокойно назначать интерфероны своим пациентам. 

Ранее Мясников перечислил главные ошибки россиян при лечении COVID-19.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Самолёт из Лейпцига аварийно сел в Нижнем Новгороде
Ученица ярославской школы принесла на урок гранату
Новогодний спрос на российские горнолыжные курорты вырос на 20%
Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле
Доктор Мясников назвал вещество, улучшающее течение COVID-19
Главные события недели обсуждаем в прямом эфире
Подполковник погиб, играя с любовницей в "русскую рулетку"
Трамп воюет против Вашингтона, Вашингтон — против Трампа
Нужно ли платить женщинам за отказ от аборта? Мнение эксперта
Житель Симферополя во время ссоры убил свою бабушку
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Любовь Степушова Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах Любовь Степушова Игорь Буккер Оружие США: чем гордятся за океаном Игорь Буккер Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов
Комментарии
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Историка Соколова приговорили к длительному сроку в колонии
Ещё одна жертва бродячих собак: теперь в Красноярске
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Хабиб поблагодарил россиян за признание
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Оружие США: чем гордятся за океаном
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников