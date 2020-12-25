Малышева назвала лекарства, которые должны быть в новогодней аптечке

В преддверии Нового года многие начинают делать запасы продуктов. Но также стоит задуматься и о лекарствах, которые должны быть в новогодней аптечке, считает врач и телеведущая Елена Малышева.

Большинство смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому у каждого дома должен быть аспирин.

"Сердечный аспирин и нитроглицерин в виде спрея или таблеток. Нитроглицерин расширяет сосуды, а аспирин разжижает кровь, не давая образоваться тромбам", — пояснила Малышева.

Кроме того, в новогодние каникулы обязательно дома должны быть лекарства, которые можно принимать при отравлении.

"Нужны препараты, которые останавливают диарею. Не стоит допускать обезвоживания организма. Особенно важно восстановить водный баланс у ребенка. Потеря 10 процентов жидкости может привести к смерти", — предупредила телеведущая.

Также в новогодней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие и обезболивающие препараты.