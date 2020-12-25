Снижение зрения может указывать на дефицит витамина B12

Витамин B12 играют очень важную роль в организме, поэтому его дефицит может привести к негативным последствиям для здоровья.

Так, длительный дефицит этого витамина может вызвать развитие оптической нейропатии.

Учёные провели исследование, которое показало, что нехватка витамина B12 приводит к повреждению нервной системы зрительного нерва. Это может нарушить проходящие от глаз к мозгу нервный сигнал и стать причиной снижения остроты зрения. При добавлении витамина D данный процесс является обратимым, сообщает Express.

На дефицит B12 могут указывать и другие признаки — бледная кожа, глоссит (красный и воспалённый язык), образование язв в полости рта, жжение, мурашки. Кроме того, могут быть изменения в походке и движении, повышенная раздражительность, депрессия, а также снижение умственных способностей.

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