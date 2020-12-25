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Снижение зрения может указывать на дефицит витамина B12

Здоровье

Витамин B12 играют очень важную роль в организме, поэтому его дефицит может привести к негативным последствиям для здоровья.

Снижение зрения может указывать на дефицит витамина B12

Так, длительный дефицит этого витамина может вызвать развитие оптической нейропатии.

Учёные провели исследование, которое показало, что нехватка витамина B12 приводит к повреждению нервной системы зрительного нерва. Это может нарушить проходящие от глаз к мозгу нервный сигнал и стать причиной снижения остроты зрения. При добавлении витамина D данный процесс является обратимым, сообщает Express.

На дефицит B12 могут указывать и другие признаки — бледная кожа, глоссит (красный и воспалённый язык), образование язв в полости рта, жжение, мурашки. Кроме того, могут быть изменения в походке и движении, повышенная раздражительность, депрессия, а также снижение умственных способностей.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков раскрыл механизм развития близорукости.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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