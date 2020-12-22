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Диетолог о вредных свойствах красной икры

Здоровье

Красная икра — источник таких полезных элементов, как витамины, йод, фосфор и кальций, белок и жирные кислоты.

Диетолог о вредных свойствах красной икры

Но в этом продукте содержится большое количество соли, поэтому она негативно влияет на сердце, желудочно-кишечный тракт и иммунитет. Кроме того, этот новогодний деликатес может даже спровоцировать аллергию — вплоть до отёка Квинке и анафилактического шока.

О том, кому лучше отказаться от икры и сколько её ложек можно съесть без вреда для здоровья, в интервью News. ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноева.

Специалист рекомендует ограничить потребление красной икры: не более двух раз в неделю по две столовые ложки, причём в эти дни лучше не есть больше ничего солёного.

Опасно употребление некачественного деликатеса — может вызвать тяжёлое токсико-инфекционное заболевание, которое нередко приводит к летальному исходу.

Перед покупкой икры нужно обязательно проверить целостность упаковки, срок годности и состав.

Рыбный деликатес лучше покупать в стеклянной или пластмассовой упаковке. В магазине икра должна храниться в холодильнике, а не на обычной полке.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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