Урчание в животе сигнализирует о серьёзных заболеваниях

Урчание в животе возникает, когда человек голоден. Но если звуки слишком частые и громкие, то нужно обратиться к врачу, сообщил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Что вызывает звуки в животе?

Урчание может иметь физиологические причины и указывать на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, пояснил специалист.

Поэтому если урчание стало беспокоить слишком часто, следует пройти обследование.

Зиннатуллин рассказал, что если симптом появляется в процессе употребления определённых продуктов, то не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалистам.

Ранее проктолог объяснил причины частых болей в животе.