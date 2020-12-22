Урчание в животе возникает, когда человек голоден. Но если звуки слишком частые и громкие, то нужно обратиться к врачу, сообщил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
Что вызывает звуки в животе?
Урчание может иметь физиологические причины и указывать на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, пояснил специалист.
Поэтому если урчание стало беспокоить слишком часто, следует пройти обследование.
Зиннатуллин рассказал, что если симптом появляется в процессе употребления определённых продуктов, то не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалистам.
Ранее проктолог объяснил причины частых болей в животе.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.