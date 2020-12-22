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Урчание в животе сигнализирует о серьёзных заболеваниях

Здоровье

Урчание в животе возникает, когда человек голоден. Но если звуки слишком частые и громкие, то нужно обратиться к врачу, сообщил гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Что вызывает звуки в животе?

Урчание может иметь физиологические причины и указывать на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, пояснил специалист.

Поэтому если урчание стало беспокоить слишком часто, следует пройти обследование.

Зиннатуллин рассказал, что если симптом появляется в процессе употребления определённых продуктов, то не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалистам.

Ранее проктолог объяснил причины частых болей в животе.

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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