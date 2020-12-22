Врач перечислила правила восстановления после COVID-19

Людям, переболевшим COVID-19, в первую очередь следует заняться укреплением организма и восстановлением лёгких, сообщила в интервью "Московскому комсомольцу" врач-терапевт Ольга Змановская.

Физическую нагрузку нужно увеличивать постепенно, заняться аэробикой. Гимнастические упражнения лучше выполнять лёжа или сидя, без усилий. Для восстановления лёгких в гимнастику следует включить дыхательные практики.

Что касается питания, то нужно употреблять больше белковой пищи — мясо, рыбу, яйца и молоко.

После приёма антибиотиков следует употреблять творог, ряженку и кефир. Из рациона нужно исключить или минимизировать количество солёной, острой и жареной пищи, а также сладостей.

Восстановить силы помогут продукты с витамином C.

Также не стоит пить чай и кофе, так как эти напитки провоцируют учащённое сердцебиение.

Кроме того, важно соблюдать режим дня: на свежем воздухе нужно находиться не менее часа, а сон должен составлять не менее восьми часов.