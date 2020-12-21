Путин удивился эффекту от вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин принял участие в подписании меморандума о сотрудничестве РФПИ и AstraZeneca.

Российский фонд прямых инвестиций будет сотрудничать с компанией по вопросам разработки вакцины от коронавируса.

Путин поинтересовался у специалистов, почему люди, прошедшие вакцинацию препаратом "Спутник V", по-разному реагируют на инфекцию. Одни вовсе не заболевают, а другие переносят недуг в лёгкой форме.

Директора Центра им Гамалеи Александр Гинцбург объяснил главе государства, что это происходит из-за различного уровня интерферона. У кого наблюдается высокий уровень интерферона - тот не заболевает вообще.