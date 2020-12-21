Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получила первое свидетельство о регистрации за рубежом.

Свидетельство о регистрации было выдано властями Белоруссии. Сейчас в республике идёт работа по налаживанию производства препарата. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.