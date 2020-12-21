Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получила первое свидетельство о регистрации за рубежом.
Свидетельство о регистрации было выдано властями Белоруссии. Сейчас в республике идёт работа по налаживанию производства препарата. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", — сказано в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.